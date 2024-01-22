謝展寰稱垃圾徵費解說非最有效　各部門4月實地演示供市民參考

垃圾徵費原定於去年底實施，一度延至今年4月1日實施，港府早前再宣布徵費押後至今年8月1日才全民實施，由各部門及部分樓宇在4月1日先行先試。環境及生態局最新向立法會提交的文件未有提及試行的樓宇詳情，僅指「先行先試」期間會物色樓宇作實地展示，政府部門自4月起需付費購買垃圾收費指定袋及標籤；而參與展示的住宅樓宇，則會由政府免費提供垃圾收費指定袋及標籤。

當局期望「先行先試」能演練實際運作，預先理順在執行磨合期時或會出現的各種問題。政務司副司長將協調政府跨局跨部門合作。因應垃圾收費的最新推行安排，局方又指，會爭取時間向社會各界更具體、更深入、更頻繁地解說垃圾收費，宣傳和公眾參與計劃亦會適當地調整。

環境及生態長局謝展寰今早(23日)在電台節目表示，作為負責任的政府，既然知道市民有很多疑問，要統整問題，用最實際貼地的方式令市民明白。當局反思過去一段的宣傳方法，認為解說並非最有效，決定將垃圾收費押後至8月1日實施，政府部門則會先在4月1日試行，透過實地演示適當的做法，令市民明白及安心。他又強調，推行垃圾收費對香港是好事，但要視乎社會對政策的了解程度。

當局另指，「綠在區區」逐步擴展規模下，去年8月至12月回收量估計已增加大約15%。環保署去第4季已逐步在所有公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，預計在農曆新年前將會有100個公共屋邨完成安裝，覆蓋約一半屋邨，共約115萬名居民。環保署亦協助私人屋苑安裝廚餘桶，預計在農曆新年前覆蓋30個私人屋苑及3條鄉村，合共安裝約100部回收桶。

房屋經理學會秘書王榮樂則認為，垃圾徵費押後至8月實施，可減少措施生效時的混亂情況。他認為，該政策的宣傳工作，只涉及用指定垃圾袋及使用標籤等簡單概念，不少人以為買了指定垃圾袋及標籤就完成責任，而私人屋苑收額外管理費亦令住戶感到疑惑，加上回收設施不足、垃圾房細小，亦會增加推行時的困難。