指定袋與一般垃圾袋同樣「穩陣」　謝展寰：冀市民用後無疑問

網上流傳短片聲稱環境保護署的指定垃圾袋易爛，環境及生態局局長謝展寰今早(22日)在電台節目表示，網上流傳片段中的垃圾袋並非指定垃圾袋。當局已上傳影片，形容指定垃圾袋與坊間所用的垃圾袋同樣「穩陣」。對於有人反問指定垃圾袋是否強靭到「子彈都打不穿」，謝就指並非如此，只是與一般用開的垃圾袋沒有分別，相信市民用過、摸過之後，就不會再有疑問。

問及在醫管局或房署轄下的公屋等地方是否包括在4月先行先試的範圍內，謝展寰指出，試行階段毋須太心急，不用全港一起做，正物色一些政府大樓試行，稍後階段再物色一些大廈或住宅樓宇試行。

進行回收是減少拋垃圾成本的方法之一，綠惜地球總幹事劉祉鋒指，本港現時只有45間「綠在區區」回收中心，回收配套設施不足，應增設回收設施，包括在大型私人屋苑設立回收點及建立方便食肆及商場回收廚餘的系統。劉認為，由政府部門率先試行垃圾收費能起到示範作用，但不能單靠環保署，要聯同其他部門、社區團體及區議會等，令宣傳工作更加「入屋」。荃灣區石圍角關愛隊隊長文裕明提到，有獨居長者仍未能理解為何掉垃圾要付費，關愛隊會透過舉辦街站及居民大會向街坊解釋。