打擊港島詐騙及洗黑錢案　拘219人包括傀儡戶口買手

港島區執法部門於本月8日至21日，展開代號「穿雲」行動，打擊區內詐騙活動，期間偵破共146宗詐騙及洗黑錢案件，涉及網購、釣魚訊息、投資、求職及電話騙案等，558名受害人一共損失逾5億港元。行動中，人員一共拘捕157男62女(17至77歲)，當中包括2男1女傀儡戶口買手，以及大量傀儡戶口持有人，初步統計相信涉案傀儡戶口清洗近6,000萬港元騙款。

執法部門指，涉案受害人年齡介乎17至80歲，個別損失500至1,900萬港元不等，當中不乏高學歷、高收入的專業人士，部分人更被騙至近乎傾家蕩產。其中一名36歲軟件工程師，便被誘騙開立投資戶口，於5個月內分81次存入共1,900萬港元，其後被騙徒以種種藉口拖延提取利潤，最終失去聯絡始知受騙，被騙款項更包括事主向家人的借款。另一名70歲菜檔檔主則誤墮「假公安」騙案，被騙徒威脅拘捕其家人後交出銀行戶口資料，最終損失1,200萬港元。

執法人員透過放蛇行動，拘捕2男1女傀儡戶口買手，相信他們利用網上平台，以一千至數千元不等報酬，招攬人士賣出或租出戶口以接收騙款。而其餘的被捕人則大多為傀儡戶口持有人，當中更有人在短時間內開設多個帳戶，一次過賣出圖利，他們報稱職業廣泛，包括家庭主婦、保險經紀、健身教練及運輸工人等。被捕男女分別涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢罪」等，俱已被扣留調查，執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕。