資金外流　樓市萎縮　政商界促預算案全面撤辣

雖然去年施政報告提出樓市「減辣」，但樓市交易量仍低，商界及地產業界早前已紛紛要求政府全面「撤辣」。再有政商界人士建議下月底發表的新一份財政預算案宣布全面撤銷樓市辣招。

全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文，提及目前香港房地產業陷於困境，面對嚴峻的經濟環境，樓市政策是時候作出重大改變，預算案應該從提振整體經濟的層面，全面撤銷樓市辣招，進一步釐清調整房地策政策。

業界多次重申辣招是10多年前引入的「需求管理」措施，盧文端指現在的問題不是供應短缺，而是需求萎縮，政府沒有必要堅持過時的措施，強調撤辣不是優惠政策甚至公帑資助買樓，亦非「托市」。

他指本港要部署爭取包括西方資金的國際金融資本來港、留港，認為資金持續外流，金融市場成交萎縮，如何吸引外資來港是香港迫切要解決的問題，香港作為中國金融的門戶，有必要推動與西方的金融往來，預算案需要提出具體措施，並作出政策配合。

政府正就新一份預算案進行諮詢，他期望政府加強預算案編製的領導工作，確保落實行政長官施政構，回應社會克服經濟困難的訴求。