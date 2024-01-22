巨大財赤　議員促全面撤辣　大嶼北都發展要分先後

新一份財政預算案下月發布，立法會「C15+」今（22日）提交預算案建議，有議員指預算案要就急速人口改變做好計劃和部署，要未雨綢繆，不能「臨渴先來掘井」，至於早前有風聲指政府要開立資本增值稅，議員直言不支持，因社會和經濟不符合條件，稱所有窒礙經濟增長的稅不應該徵收；而樓市印花稅則建議「全面撤辣」，而且「愈快愈好」。

議員江玉歡表示，根據人口推算報告，香港未來人口轉變巨大，出生率下降已經到危險水平，而未來將倍增外來人口，因此預算案要就急速人口改變做好計劃和部署，不能「臨渴先來掘井」。針對大型投資項目，她指政府應該更加審慎看效益，用商業角度衡量基建是否吸引投資，又指如開展北都和大嶼，目前缺少市民、投資者和企業對香港的信心，政府需要做好解說工作。另一議員尚海龍也認為應「先做北都，再謀大嶼」，兩者之間要做選擇，而公帑更要放在市民的醫療、教育等。

但議員林筱魯則認為目前北都計劃已開始進行，如洪水橋、新田科技城等項目，大嶼則只是研究階段，他認為不適宜停止研究，否則會影響長遠土地供應鏈。

陳紹雄、江玉歡、林筱魯及吳傑莊等4名議員表明不支持資本增值稅，陳指目前社會和經濟不符合條件，不應倉卒推出稅務；江直言所有窒礙經濟增長的稅不應該徵收；吳則指目前的加稅建議，如增值稅、離境稅及虛擬資產印花稅，全部不同意設立。

至於應否全面撤辣，林指目前市場投資氣氛不足，建議批地合約、豁免書應該去除風險；江建議全面撤辣，且「愈快愈好」，因可見目前市場沒有炒賣氣氛。

另外，陳紹雄指政府需要放眼未來、增加投資，他指近期不少基建和工務工程項目造價飆升，政府預計每年達到3000億港元工程，因此建議成立工程造價成效委員會，並研究設立中央統一採購平台，採購通用物料，認為與其讓發展商注意採購，中央採購可能讓邊際成本減低。林亦建議未來3年發債額提升到GDP的15%。