鄒幸彤脫前年6.4煽惑集結罪　終院1.25就律政司上訴作裁決

已解散的支聯會之副主席鄒幸彤，前年被指撰文呼籲市民參加未經批准的六四集會，因次被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，經審訊後，她被裁定罪成，判囚15個月。她不服判決提出上訴，高院原訟庭於2022年底裁定鄒上訴得直，撤銷定罪。律政司就該裁決向終院申請上訴，終院去年底經開庭後押後作書面裁決。根據終院的網頁顯示，將於本周四(25日)就本案頒下書面裁決。

鄒幸彤現時因涉嫌違反《港區國安法》而正還押。律政司就案件提出終院要進一步澄清的問題，包括在煽惑未經批准集結的檢控中，被告是否可以挑戰警方禁令的合法性，並以此作辯護理由；如果可以，法庭處理辯方提出的合法性挑戰的正確方式是甚麼。

律政司一方早前陳詞指，不認為鄒幸彤可在被檢控時去挑戰警方禁止集會決定的合法性，因就此議題本身有既定上訴機制處理。代表指公眾集會及遊行上訴委員會會通過相稱性測試作最後決定，社會人士不服時亦可利用司法覆核，挑戰行政當局決定，而非在刑事程序中提出有關挑戰；鄒一方反駁，警方當時可提出各項附加條件，例如限制集會人數以遏止新冠疫情，但在未有提出更多方法下，警方就認為集會不應舉行，是沒有盡力向主辦方提供協助。律師指鄒理應有權在審訊中質疑禁令的合法性，如果禁令不能成立，集會本身便沒有違法，因此禁令的相稱性屬合理辯解。

案件編號：FAMC 2/2023