賣地頻流標　地產界議員指若政府財政緊絀　暫緩人工島計劃

有議員認為暫緩交椅洲人工島計劃是合理的建議。

政府料逾千億港元財赤，而去年地皮頻流標，拖累政府庫房收入。地產及建造界議員龍漢標日前接受媒體訪問時直言，若政府財政緊絀，當局應該要調節緩急先後，先推行北都，暫緩人工島計劃。

龍漢標認為政府最首要該搞活經濟，以增庫房收入。他直言香港政府每年收入很大部分來自賣地，若發展商對樓市前景的信心不大，自然出價較保守，當出價不合乎政府底價，結果地皮會流標。如經濟好轉，不論外來投資者或本地居民對市場恢復信心，其後發展商可以採取更進取的價錢投地，令赤字得以改善。

對於政府力推北部都會區及交椅洲人工島計劃，他坦言暫緩後者是一個合理建議，上一屆政府提出人工島計劃時，並未有北部都會區概念，而當時人工島亦定位為第3個核心商業區（CBD3）。不過，觀乎目前核心商業區，如中環、金鐘；第二個核心商業區，即東九龍的空置率相當高，所以他質疑現時香港是否需要有CBD3。

他強調並非反對人工島計劃，若政府有財力，絕對可以推進人工島計劃，但若財政緊絀時，當局應該要緩急先後，將力量集中發展北部都會區，並思考如何與深圳融合，尤其是推動新田科技城的發展。

針對樓市辣招，他重申樓市「辣招」的有效期已經過去，2010年首項「辣招」推出時，物業供應少，而且需求高，加上息口很低，但目前周期已經完全逆轉，現時息口為15年來最高，供應亦很多，置業需求亦減弱，所以「辣招」沒有需要存在的理由，因此政府該在財政預算案中「撤辣」。