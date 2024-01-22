涉賄法團業委獲樓宇項目涉5.2億　23被告續准保釋5.27再訊

廉政公署去年1月採取「火網」行動，拘捕樓宇管理業內一個貪污集團的骨幹成員，懷疑涉案23人涉嫌串謀行賄受賄共逾650港萬元及串謀詐騙，涉及10個住宅及商用樓宇的多項大維修工程及其他工程，合約總值約5.2億港元，是廉署歷來就樓宇管理及維修最大型檢控個案。23人被控串謀詐騙等罪，案件今日(22日)在東區裁判法院再提堂。全部被告暫時毋須答辯，案件押後至5月27日再訊，以便廉署進一步調查及索取法律意見。各被告續准保釋。

23名被告為21男兩女，年齡介乎38歲至73歲，他們被控共11項罪名，即8項串謀向代理人提供利益及1項串謀使代理人接受利益罪，以及2項串謀詐騙。本案於2018年1月至2023年5月期間發生。控方今日申請押後，以便檢視手提電話，以及進一步諮詢法律意見。

23名被告依次為莊聰圖(59歲，董事)、林雪邊(52歲，商人)、杜漢森(46歲，商人)、張建華(54歲，的士司機及救生員)、粘清波(49歲，裝修工人)、曹紹偉(71歲，商人)、吳德奇(58歲，冷氣技工)、陳俊傑(47歲，工程師) 、麥永泰(43歲，工程師)、譚紹富(53歲，董事)、鍾國祥(56歲，工程師)、陳茂盛(73歲，工程公司東主)、陳學欽(42歲，董事)、張寶儀(38歲，文員)、楊永燊(54歲，董事)、王劭強(60歲，商人)、林慕媛(64歲，文員)、潘志明(55歲，物業主任)、陳元正(65歲，顧問公司東主)、吳梓楊(46歲，董事)、楊效燐(38歲，商人)、楊志峰(55歲，總經理)、楊永昌(55歲，商人)。

案件編號：ESCC2137/2023