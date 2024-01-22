調查指6成家務助理去年時薪110元起　4成人不諳垃圾徵費安排

臨近農曆新年，家居清潔需求大增，不少市民會聘用家務助理協助大掃除。不過，一項調查顯示，家務助理的薪酬待遇以及工傷保障不足，近9成人倡今年提高待遇。而面對垃圾徵費實施，有多達4成受訪者表示對垃圾收費的安排完全不了解，建議政府加強宣傳及解說。

勞聯及家庭服務從業員協會訪問了192名家務助理，接近6成受訪工友去年時薪為110港元以上，近9成人認為今年應調整。有6成人認為因工作勞損而而引起的治費費用，並不在保險的保障範圍內；有4成工友在上班前沒有確保僱主是否已買保險，亦有3成人表示，僱主沒有買保險的情況下仍會工作。對於垃圾徵費計劃將會推行，有4成人表示新安排完全不了解。

協會認為，家務助理時薪應不少於120 至135港元，並建議擴大職業病保障範圍。勞聯主席林振昇指，認同政府押後實施垃圾收費，希望政府善用延後的4個月做好宣傳及解說，又建議僱員再培訓局的家務助理課程中，增加有關培訓內容，令家務助理更清楚新措施內容。