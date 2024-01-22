勞福局增撥5,000萬元　改善兒童院舍人手比例

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」在2021年底爆出員工虐兒事件，經調查後發現多名幼兒曾於院舍被虐待，社會福利署其後於2022年成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，檢討兒童住宿服務及規管要求。勞工及福利局表示，正逐步落實委員會檢討報告建議，包括增撥資源改善兒童院舍人手比例。

「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」由社署署長領導，分兩階段進行檢討工作，第一及第二階段檢討報告分別於2022年9月及去年3月公布。勞工及福利局今日（22日）於立法會表示，正逐步落實報告建議，包括本年度增撥逾5,000萬港元，於去年10月向各住宿幼兒中心發放，以改善幼兒工作員的人手比例，現時每100個服務名額的人手比例由1:6.2增加至1:5。

有議員提出，兒童住宿院舍聘請人手有困難，為滿足法例要求，有院舍甚至聘請沒有經驗人員。社署副署長黃國進表示，服務機構因應人手流轉聘用替代人員，未有遇上大問題，新增撥款有提供彈性，讓院舍可以加薪或發獎金，鼓勵員工留任，而署方巡查時無發現院舍人手未達法例要求。勞工及福利局副局長何啟明則指出，幼兒照顧需長時間工作，令兒童院舍難以聘請外勞或全職員工填補人手，但強調有關院舍仍能招聘到足夠人手，當局會密切留意實際情況。