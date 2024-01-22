外媒稱香港發展萎靡　外交部斥毫無依據

中國外交部發言人汪文斌周一（22日）主持例行記者會，會上有外媒記者問及如何評論國際人才對赴港工作、生活望而卻步，甚至出現人才離港潮。他批評有關言論毫無依據，無視香港繼續成為國際人才聚集高地的事實，不負責任地貶損香港自由和人權狀況，是對公眾和輿論的誤導。

汪文斌指，實際情況是，當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減。香港特區政府的統計數據顯示，2022年中至2023年年中，香港人口淨流入17.4萬，根本不存在所謂的離港潮。2023年1月至11月，特區政府各項引進人才計劃共收到20多萬份申請，其中超過12萬份獲批，8萬人已抵港，遠遠超過每年至少引入3.5萬名人才的目標。在瑞士洛桑洛桑管理學院學院公布的2023年世界人才報告當中，香港人才競爭力水準在亞洲地區高踞第二。這些數據和事實充分說明，香港繼續受到世界各國人才的重視和青睞。

關於對香港未來發展，汪文斌指表示當前香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港市民安居樂業，依法享有的各項權利和自由得到切實保障，這為海內外人才在港創業興業提供了前所未有的良好環境和難得機會。內地相信香港在一國兩制下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢將進一步強化，經濟社會各領域蓬勃發展的良好局面將進一步鞏固，對全球人才的吸引力也將進一步提升。中國中央政府將一如既往支持香港特區，吸引國際優秀人才，不斷打造新優勢，歡迎世界各國各領域人才到香港創業興業，共同分享香港發展機遇。