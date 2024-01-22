東九龍打擊「白牌車」　七人車司機涉2罪被捕

東九龍總區執法部門於網上平台發現有私家車提供接載服務，今日(22日)在區內展開以情報主導的執法行動，打擊非法私家車作出租或載客取酬用途的行為。

行動中，人員喬裝乘客，在一網上平台以2,000港元日租一輛七人車由觀塘出發遊覽香港，並拘捕該車姓謝(28歲)本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」；該七人車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被人員扣查作進一步檢驗。

執法部門強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款10,000港元及監禁6個月，再干犯則可處罰25,000港元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法；可判罰款10,000港元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。