明日氣溫急降至7°C度　醫生提醒長者須特別注意保暖

天文台在今日(22日)清晨6時發出今年首個寒冷天氣警告，受強烈冬季季候風影響，廣東內陸天氣嚴寒，預料冷空氣將向南擴展，並表示明日氣溫將低至攝氏7度，新界再低幾度，高地甚至有結冰可能。對此，有醫生提醒，氣溫急降容易誘發慢性病，呼籲長者做好保暖措施市民也要多關注身邊長者身體情況。

老人科專科醫生佘達明指出，近期有不少長者因心血管疾病和高血壓入院，並指如若不做足保暖措施，長者的心跳和血壓會變高，較為容易誘發中鋒和心臟病。他續指長者的末梢神經已經退化，對溫度敏感度較低，呼籲市民留意身邊長者有否做足保暖措施，建議長者最少須穿三層衣物，包括棉衣、羊毛衣物等。

家庭醫生林永和表示，每年都有低溫症嚴重或致命個案，特別是氣溫急劇下降的日子，並指出寒冷天氣較易導致心血管收縮和呼吸器官收窄，引致心血管、呼吸系統等疾病，他亦呼籲市民在做足保暖措施的情況下也多為長者測量血壓和體溫。

林永和又表示，呼吸道在低溫情況下分泌會減弱，難阻隔空氣飛沫傳播的病毒，並提醒市民要盡早接種新冠和流感疫苗，如若發現出現相關病徵，可以使用幾合一的流感、新冠快速測試劑，並且到人多的地方要戴口罩。

教育局局長蔡若蓮提醒家長要為子女多準備防寒衣物，學生的身體狀況學校也會多留意，尤其在進行戶外活動時，指同學好好照顧自己的同時，亦要多關心家中或鄰舍長者。

民政事務總署也在各區開放總計18間臨時避寒中心。衞生防護中心亦提醒市民、長者及長期病患者，許採取適當的保暖措施保障自身身體健康。