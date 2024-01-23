沙頭角「鬆動」　區議員倡開放旅客配額至2000人

早前政府推出沙頭角禁區第2期開放計劃，持「禁區紙」的旅客可以進出除中英街外的沙頭角禁區，每日最多1,000名遊客，當中包括700名旅行團旅客及300名個人旅客。身兼沙頭角區鄉事委員會主席的北區區議員李冠洪指，目前沙頭角仍然「鬆動」，旅客對居民無影響，期望可以進一步開放至2,000人，將與政府在3至4月進一步商討安排，又指沙頭角鄉事委員會的「終極目標」是希望開放中英街。

第2期沙頭角開放計劃於今年1月1日展開，李冠洪指現時到訪沙頭角的自由行不算多，到訪的旅客「好散」，甚至自己都感覺不到旅客，認為沙頭角一帶的環境充足，相信可以進一步開放，而居民同樣認為可以再增加名額。

他建議可每日增加1,000人，當中600個配額為自由行旅客，400個配額則為旅行團，因為目前旅行團價格相對較高，旅行團一般都只會在沙頭角逗留一段時間，大多數不傾向在沙頭角用膳，對經濟影響不大。相反，自由行旅客則傾向在當區用膳，亦會搭船到外島，可帶動經濟。而且自由行旅客不會像旅行團般在同一時段有人到訪。

被問及計劃有否需要改善的地方，李指聽到有意見指有長者不太清楚如何申請禁區紙，希望可以簡化安排，同時加強宣傳，以吸引更強旅客，但強調計劃至今僅開始一段時間，目前不能夠下定論，將會就計劃收集數據，再與政府溝通。

至於被喻為「禁區中的禁區」中英街，目前尚未容許公眾申請禁區紙，李指不論港人或內地市民均希望開放中英街，但放寬仍需與內地政府商討，強調開放中英街為「終極目標」。