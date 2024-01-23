氹開投資戶口　軟件工程師失近二千萬

詐騙集團無孔不入，更大小通吃，無論是高學歷或高收入人士，例如會計師、核數師、銀行經理、投資顧問、工程師及法律行業從業員等，都會成為騙案受害人。其中一名36歲軟件工程師，便被誘騙開立投資戶口，於5個月內存入共1,900萬元，包括向家人借錢，傾家蕩產最終一場空。另一名70歲菜檔檔主墮假公安騙案，被威脅拘捕其家人，交出銀行戶口資料後損失1,200萬元，畢生積蓄化為烏有。

該名擁有大學學歷的36歲軟件工程師，於社交網結識騙徒，聽信騙徒開設投資帳戶。起初受害人見到自己投資帳戶上的結餘有所增長，便信以為真，按照騙徒指示，將金錢轉去指定的第3方銀行帳戶。當事主要求從帳戶中提取利潤時，騙徒以種種原因拖延，要求他投入更多資金以便「解凍」帳戶。

結果，事主愈陷愈深，甚至向家人借錢投資，且在短短5個月內，總共分81次將超過1,900萬元、轉去42個不同第3方戶口。其後，騙徒失去聯絡，事主至此才如夢初醒知道受騙兼報案。後來，發現該個所謂投資帳戶竟是虛假的，全部都是騙徒虛構出來。

另一名70歲的菜檔檔主，早前接獲陌生人來電，對方訛稱是內地公安，指控他涉及一宗洗黑錢案，要求他提供銀行戶口資料及密碼協助調查。騙徒又指使事主每日需要報到，如不妥協就會將事主及其家人拘捕。在種種威嚇下，事主最終將自己個人資料及銀行戶口密碼交予騙徒，結果被騙走1,200萬元。