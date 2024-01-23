東方日報A1：破5億元騙案　揭專才也上當

本港治安不靖，詐騙案不斷飆升，近兩周揭發146宗騙案及洗黑錢案，包括網購、釣魚訊息、投資、求職及電話騙案等，案中558名受害人損失高達5億元，包括高學歷及高收入人士等專才也上當，最大一宗受害人損失1,900萬元。行動中，219人被捕，包括兩男一女傀儡戶口買手及大量傀儡戶口持有人，被捕買手涉嫌利用網上社交平台，以1,000元至數千元不等的酬勞，利誘他人賣出或租借銀行帳戶以接收騙款，涉案傀儡戶口已清洗近6,000萬元騙款。

近年港島區執法部門接獲的各類型詐騙案，佔該區的整體罪案率四成半。本月8日至21日期間，部門展開代號「穿雲」大型反詐騙及反洗黑錢行動，特別針對傀儡戶口持有人採取行動。即使傀儡戶口持有人無直接參與詐騙，由於借出或賣出自己的銀行戶口，便利詐騙集團轉走犯罪得益，成為清洗資金的工具。部門派員放蛇，收集了多名在網上購買傀儡戶口的買手資料。

行動中，人員偵破146宗詐騙以及洗黑錢案件，包括網購、釣魚訊息、投資、求職及電話騙案等，案中558名受害人（17至80歲）損失逾5億元。有人誤中網上購物騙案，付了錢但是收不到貨物，亦有人墮入投資騙案，遭騙徒一而再再而三地壓榨，最後傾家蕩產。騙徒詐騙的可能是受害人的零用錢，但亦都有可能是受害人的「成副身家」。

人員拘捕157男62女共219人（17至77歲），包括兩男一女傀儡戶口買手，以及大量傀儡戶口持有人，相信涉案傀儡戶口清洗近6,000萬元騙款。被捕的兩男一女本地人買手，涉嫌利用網上社交平台，以1,000元至數千元不等的酬勞，利誘他人賣出或租借銀行帳戶以接收騙款。執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕，並呼籲市民提防騙案，指騙徒為求引君入甕，甚麼都做得出，而且布局亦都愈來愈精密，務求令人愈踩愈深，中了伏都不覺。

因此，當有陌生人向你要錢時，市民應該「停一停、諗一諗」，向有關單位或朋友求證一下以策安全。內地官員或公安並不會透過電話聯絡市民，市民亦應提醒身邊人切勿亂接陌生來電。此外，現時「轉數快」系統設立高危警示，市民轉帳時如遇警示，應立即停止轉帳以免受騙。

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