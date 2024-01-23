深圳灣年三十至年初四全日通關　羅湖年三十及年初二延長服務

港府與內地商討新年通關特別安排，深圳灣口岸將於年三十至年初四，實施24小時通關，包括旅客車輛；羅湖口岸年三十及年初二服務延長兩小時至凌晨2時，港鐵相應延長服務，相信用鐵路可助大量旅客離境。港府今日(23日)會就此開會，詳情稍後向公眾公布。

城巴宣布，將於農曆新年期間為深圳灣口岸提供全日無間斷巴士服務。為配合深圳灣口岸於2月9日至2月13日延長客運通關至24小時，城巴計劃於上述日子開辦全新通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。城巴目前已營運多條深圳灣口岸的日間路線(B3X、B3A及B3)，連同全新通宵路線，顧客於農曆新年期間不分晝夜皆可乘坐城巴往返口岸。

除了深圳灣口岸，城巴正積極計劃於農曆新年期間開辦落馬洲(新田)的特別路線976S，於深夜至凌晨提供服務，由港島銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲(新田)，便利顧客使用皇崗口岸過關。各新路線詳情有待運輸署審批。

作為香園圍口岸的主要交通營辦商，城巴已隨時準備好因應口岸服務延長而提供相應的巴士服務。城巴的營運團隊將根據顧客需求及出入境人潮高峰，靈活調動班次在農曆新年期間加強各口岸及城巴機場快線的服務。