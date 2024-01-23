屯門蟠龍半島25獨立屋涉僭建被發清拆令　4間屋業主遭檢控　

港島南區紅山半島去年因世紀暴雨過後，多間沿海獨立屋出現地基懸空，其後被揭露多間屋出現僭建及霸佔官地，位處屯門的蟠龍半島亦被揭類似情况。屋宇署及地政總署上月公布在蟠龍半島聯合行動，檢控4間獨立屋業主。屋宇署昨日(22日)稱，裁判法院已分別向其中3間獨立屋業主發出傳票，下月至4月在屯門裁判法院聆訊。

屋宇署與地政總署合作巡查蟠龍半島獨立屋後，去年底就其中20間僭建問題的獨立屋發出清拆令，並檢控其中4間獨立屋業主。屋宇署指，截至本月18日，共計向25間獨立屋的業主發出清拆令，即涉僭建樓房再多5間。署方已令相關業主清拆僭建物及糾正違規地盤平整工程，相關清拆令亦已送交土地註冊處在業權註冊紀錄登記，即俗稱的「釘契」。

遭檢控的4間獨立屋業主，除一間獲暫緩外，其餘聆訊將分別在下月初、3月底和4月中在屯門裁判法院進行。署方提醒，根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可罰款20萬港元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款兩萬港元。

至於紅山半島一帶已巡查的85間獨立屋，當中29間同時涉僭建及非法佔用政府土地，40間涉僭建、1間涉非法佔用官地，僅15間未有發現違規情況。