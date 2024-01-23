賣地收入減　經濟增長遜預期　會計師公會料財赤1273億

政府早前預料2023/2024財政年度財政赤字逾千億港元，而香港會計師公會的估計略高於政府上月更新的預測數據，將達到1,273億港元，亦即是去年預算案預測的2倍，而預計截止今年3月底，政府財政儲備7075億元，相當於政府11個月開支。

會計師公會得出上述數字的原因，主要是年賣地收益減少、經濟增長速度遜於預期，以及股票市場及樓宇交易印花稅收入減少。

為鼓勵生育，政府舉新生嬰兒派發2萬港元獎勵金，公會進一步建議政府允許新生兒父母在孩子出生後首兩年在家工作，或補貼首兩年保母費用。

該公會指政府去年起推出不同措施吸引投資和人才，已取得一定成效，認同在目前經濟環境下，控制開支和節省成本的必要性，但有充分理由重新審視整體稅制的競爭力，以及考慮非稅收的投資激勵措施，並探索其他可能的收入來源，而公會亦同意政府提及「長遠而言，增加收入的關鍵在於經濟發展蓬勃」，以及「把香港經濟的蛋糕做大」。

為增強競爭力，公會建議政府考慮提供稅務優惠，例如對獨立初創公司的公司成立費用給予有上限的稅收減免，亦可考慮向人才短缺的特定行業提供補貼或稅收優惠，以吸引和留住人才。