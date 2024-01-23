糖尿患者高風險有心血管疾病　中大發現13標誌物助及早識別

心血管疾病是全球頭號殺手，儘管糖尿病病人罹患心血管疾病的風險為非糖尿病患者的2倍，惟目前臨床上仍未能準確識別出高風險群組。香港中文大學今日(23日)公布一項研究，發現13種生物標誌物，可大大提高醫生識別糖尿病病人罹患心血管疾病高風險群組的準確性，有助為患者提供針對性的治療和建議。研究結果已在國際頂尖科學期刊《自然》旗下的《通訊醫學》發表。

本港有約70萬名糖尿病患者，即每10人中就有1人患有糖尿病，數字仍在急劇上升。中大研究團隊在回顧了9,000多項於1990至2021年間發表的研究，結果在195個生物標誌物中，發現當中13個標誌物與二型糖尿病患者的心血管疾病風險顯著相關，其中預測表現最突出的是NT-proBNP、肌鈣蛋白T(TnT)、三酸甘油酯-葡萄糖(TyG)指數和冠心病遺傳風險評分(GRS-CHD)。

研究又發現，體內NT-proBNP水平愈高，罹患心血管疾病的風險就愈高。此外，另一項涉及1.6萬名患者的研究更發現，NT-proBNP每增加一個標準差，罹患心血管疾病的風險率就增加64%。研究團隊表示，及早識別高風險群組有助病人及早接受干預和治療，目標是找出可準確預測糖尿病病人患上心血管疾病風險的標誌物，而不只是停留在現行方法，例如單靠高血壓和吸煙等因素作預測。