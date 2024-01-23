政府落閘　指公共財政壓力大　拒向公僕派醫療券

立法會保障公務員、退休公務員及合資格人士福利 相關事宜小組委員會今（23日）開會，多名議員希望政府可為公務員提供醫療券，以及讓公務員可提取公積金額外供款購買醫療保險。但公務員事務局局長楊何蓓茵指醫療券的支持以億港元計，在公共財政壓力大的情況下要謹慎，又指目前有行公務員自願參與醫療保險計劃。

議員黃國表示，公務員公積金政府供款比例高於法定比例，詢問可否讓公務員提取法定以外供款購買醫療保險，解決新制公務員退休之後沒有醫療保障，又建議可派發醫療券給公務員，以每個公務員有2,000港元醫療券為例，一年花費約11億港元。楊何蓓茵回覆指不同公務員對供款有不同訴求，如果容許A用途，會令整個計劃複雜，且退休保障少了，而公務員自願參與醫療保險計劃在去年10月，中級醫療保險大約8,000港元，該保險是現行給予所有公務員的醫療保險，屬於基數多，保費較為便宜。

不過，小組主席黎棟國指政府應該有考慮設定制度，讓公務員自行選擇供款用途，用以維繫新制公務員，讓他們安心，稱「唔好喺呢個階段閂咗道門」。議員周小松也指政府目前對保險、醫療券「一嘢落閘」，又指不理解政府不為新制公務員提供退休後醫療福利。

楊何蓓茵則指私營機構僱主絕大部分沒有就退休員工提供保險，作為競爭力是「打個平手，沒有輸蝕」，她續稱，自願保險已經面向17萬公務員和其家人，是「做到幾盡嘅設計」，即時公務員再去買其他保險，未必對保費有重大影響。