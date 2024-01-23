男警涉啟德襲擊18歲少女　事主：摸右肩膀掃落前臂

一名男警涉嫌在休班期間，於港鐵啟德站附近襲擊一名18歲女子。他被控一項普通襲擊罪，早前表明不認罪，案件今（23日）在觀塘裁判法院開審。事主出庭作供指當日在現場突然感到有人用手從後摸她右肩並一直掃落手臂，她回頭見到被告正走遠，其後再回頭對着她「猥瑣笑」。她與友人及後一直追首被告，並邊行邊報案，對方卻急走行及後更進入地鐵站，她與友人等則以手機拍着被告。

涉案37歲被告劉震宇，控罪書上報稱任職公務員。他現時已被停職。被告面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2023年4月6日，在九龍啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊姓莊女事主。

事主供稱，當晚她與4名中學同學一起，並為其中1人慶祝生日。其後一行人由油塘乘的士到啟德，其中1人去接男朋友，事主等則在涉案啟德站天橋等候。她稱當時正與友人交談及玩手機，突然感到有人摸她右肩膀並掃到前臂歷時約1秒，但對方只摸到其上衣。她感反感及驚慌，且「有被侵犯感覺且嚇一嚇」，她有大叫「佢摸我呀」，回頭看見到1名男子正離他約1米遠面向地鐵站方向，附近並無其他人，男子其後更回頭向她「猥瑣笑」，她認為對方是故意侵犯她。她的友人用手機拍着該男子，男子則急走行往地鐵站，她們一行人尾隨，事主則邊行邊致電報案。她形容因怕有危險故只遠遠尾隨，其後該男子越行越快，她們須跟着跑落樓梯。男子其後進入港鐵站並入閘，她因沒有八達通故未有入閘。事主稱在其後的認人手續認出被告正是侵犯她的男子。

案件編號：KTCC 1522/2023