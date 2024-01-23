八警涉毆無家者毀家當　各被告表證成立1.29再訊

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今日(23日)於區院續審。控方舉證完畢，法官張潔宜裁定8名被告的案件全部表證成立，各被告須就控罪答辯。由於辯方須時索取指示，法官把案件押後至下周一(29日)再訊。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉1項至2項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及2名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

有辯方律師今就涉案閉路電視紀錄的可呈堂性提出爭議，並指管理涉案片段的康文署職員沒有相關電腦經驗和資格，亦沒觀看過案發時的影像，無法證明片段是真實顯示案發時發生的情況。不過法官經考慮後認為，涉案的閉路電視片段與案有關，而且在表面看來確似真確紀錄當時情況，裁定可呈堂為證據。

案件編號：DCCC 123/2021