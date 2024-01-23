檢疫酒店提早煞停　政府「包底」房費　資助1.3億超首7輪總和

政府向最後一輪檢疫酒店發放1.328億港元資助，超出過去7輪的總和。

自前年9月底本港入境檢疫安排放寬至「0+3」後，檢疫酒店頓成過去式，政府須按合約為酒店「包底」30日房費資助。然而，本港當時未能徹底與國際或內地通關，酒店的入住率大受影響，導致與入住率掛鉤的房費資助飆升。政府昨日(22日)提交的「防疫抗疫基金」進度報告顯示，政府向最後一輪檢疫酒店發放1.328億港元資助，超出過去7輪的總和。

第8輪指定檢疫酒店計劃原定前年10月底完結，截至前年9月中，有62間酒店提供約2.36萬間房。政府同年9月底取消酒店檢疫，按合約須向檢疫酒店提供30日終止合約通知期，再按酒店實際入住率計算資助額。計劃列明，若酒店某月平均入住率低於50%，可按方程式計算獲發資助。最新防疫抗疫基金進度報告顯示，截至去年8月25日，基金向第8輪酒店發放1.328億港元「包底」資助，多於首7輪合共發放的1.146億港元。

特殊清潔和消毒服務費方面，報告顯示，基金向第7輪檢疫酒店發放金額最高，涉2,860萬港元，其次是第8輪1,460萬港元。翻查資料，第7輪計劃於第5波疫情爆發期間實施，同期本港共有約8,500宗輸入個案。此外，防疫抗疫基金亦預留14.6億港元，為較高風險群組提供病毒檢測，進度報告顯示，截至去年8月25日，所涉金額暫約14.49億港元，另預留1.11億港元繳付尚未結算款項，措施已大致完成。