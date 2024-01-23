童樂居女職員3項虐兒罪成判囚15個月　法官：違反社會對其信任

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中1名51歲女職員被指對6名幼童故意忽略及作出虐待。她否認6項虐兒罪，經審訊後，被裁定當中的3項虐兒罪成，今（23日）被區院法官李慶年判監15個月。李官指，不能容忍幼兒工作者因情緒失控或習非成是，而演變成虐兒。李官又指斥被告在約一個月內三度犯案，虐待無力反抗的幼童，明顯違反社會對其信任。

被告陳玉玲（51歲），共被控6項虐兒罪，控罪指她於2021年11月20日至12月4日期間，故意襲擊2歲男童U、3歲男童D及3名身份不詳兒童；於同年12月18日與另一被告陳麗娟故意忽略及襲擊2歲男童B。除涉及U與另外兩名身份不詳兒童的控罪被裁定罪名不成立外，其餘控罪均罪成。

法官早前裁決指，被告的證供顯然不可信且前後矛盾，解釋牽強及削足適履，並與涉案片段顯示的不符。不過因其中3罪的片段顯示被告使用的力度輕微，幼童亦無特別反應，故裁定脫罪。有關涉忽略的控罪，法官認為被告沒有可能見不到另一名職員的動作，她只是視而不見，聽而不聞，眼見同事暴力對待幼童卻佯裝不見，屬故意忽略。至於另外兩項罪成的控罪，法官認為被告的行為過火、且不必要及不合理，屬故意襲擊。

案件編號：DCCC 541/2022