港鐵女踎地惹目光　聯男友喝斥學生哥　「疑犯」沉着應對獲讚

所謂「非禮勿視」，是指若有不符禮教之事物不能看，但如有人行徑怪異，惹來他人眼光亦屬正常。今日(23日)網上廣傳兩段影片，顯示一名女子疑在港鐵上水站候車時突然「踎低」，被旁人「望咗兩眼」感到不舒服，並與其同行男友夾雜粗口、連聲喝斥一名學生哥涉嫌性騷擾，甚至需報案處理。不過，網民卻一面倒支持「00後」學生哥，更讚其遇事沉着冷靜，反指女子突然做出奇怪行徑，自然引來旁人目光。諸位看官若遇到同類事件，又當作何應對？

片段所見，在行進間的一節港鐵車廂內，一名穿超短褲、深藍色外套的粉頭女，正與一名穿紅T恤、身形壯碩的四眼漢喝罵一名黑外套少年，女子不斷以其稍顯尖銳的聲線大叫「報警，依家就報警」，同行四眼漢亦配合女方夾雜粗口喝罵道「望乜X嘢呀依家」，期間女子更大聲表示「一個女仔自己都算啦，我有男朋友，你都夠膽望」。反觀少年雖然捱罵，但仍保持冷靜地嘗試與對方溝通，反問「望下都唔得？」惟遭該對男女高聲喝斥，而少年一旁的朋友亦靜待事件發展。

少年在對方堅持下報案，言語間得知事發於港鐵上水站，該粉頭女候車期間在月台突然「坐低」，故他才望向該女子，但卻遭該紅衫漢反斥「咩叫做坐呀？」而女子亦大聲叫道「我係踎喺地下，我唔舒服，M痛所以踎喺地下，你(少年)性騷擾我」。女子其後更詢問少年知否性騷擾的定義，並高聲道「你知唔知性騷擾嘅定義係咩啊？就係你任何行為、任何語言、任何眼神，令到我唔舒服、被威脅、被攻擊，就係性騷擾」，她更多番激動地問少年「明唔明白，知唔知道」。

另有網民分享一段後續片，可見涉事2男1女在粉嶺站大堂對峙，期間女子欲衝前與少年「理論」，甚至懷疑情緒激動至語無倫次、大呼大叫，需由同行的紅衫漢阻攔，而少年則嘗試向圍觀人士解釋事件因由，並表示已就事件報案，正待執法人員到場處理。兩段影片今日在網上各社交平台或討論區不斷流傳，更惹來大量留言，大多表示對少年遭遇感同情，認為事件緣起於片中女子突然的行徑惹來他人側目實屬正常，直言「望下都唔得呀，咁不如唔好出街」，甚至有網民稱「我見到有垃圾係(喺)地下都會望一望，我會唔會性騷擾到件垃圾架(㗎)？」另有不少留言支持少年「今次要撐00後，夠冷靜」，更有人觀罷大堂對峙的片段後表示「(女子)咁激動，唔知以為佢俾(畀)人姦咗」，並建議少年「反告去(佢，女子)誹謗啦」。