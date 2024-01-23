工會倡市民先消費　政府派同額消費券　$5000封頂

疫後經濟未復甦。政府下月底發表新一份財政預算案。有工會今日（23日）向政府提交建議，要求政府派發「日夜繽紛消費券」，當局按比例向在本地消費指定金額的市民派發消費券，涉款預計約330億港元，又建議設「商舖閒置稅」，以減少空鋪空置率，促進地區人流。工會解釋，相關措施是希望刺激經濟，令市面經濟暢旺，形容消費券對經濟「有益無害」。

工聯會指「日夜繽紛消費券」是透過多重方式派發消費券，讓港人在本地消費指定金額後，政府再按比例派發消費券供下次使用，例如消費券滿500港元對應派發500港元消費券，讓港人在本地消費產生倍數效應，估計有關開支約330億港元，又建議推出「鼓勵旅客延長留港時間綜合優惠計劃」。

針對營商環境，工會指現時旺區商舖空置率高企，直言不利港人及外地旅客消費人流，減慢經濟復甦步伐，建議政府開徵「商舖閒置稅」，對一段時間內沒有營業或出租的商舖增加稅收，減少空置率。

至於會否擔心「商舖閒置稅」，令業主要賤價出租，間接令樓市進一步「插水」，議員陸頌雄指現時多人北上消費，因為「平靚正」，香港無法效法是因為店舖租金貴，認為有空鋪應積極出租帶動內循環，相信如果街道暢旺，鋪主不一定要賤價出租，強調「唔相信香港核心商業區要差到賤價出租」，「唔會太影響本身物業價值」，又期望政府向願意減租業主提供稅務優惠。另一議員鄧家彪則指有人認為徵稅會帶來負面影響，但他們認為有助經濟暢旺。

被問及在惡劣的財政狀況下，錢從何來，鄧家彪強調如果政府不做基本投入告知市民要本地消費，擔心實體經濟未能到好的水平，又指是次為條件性消費券對經濟「有益無害」，對刺激經濟有更大幫助。

另外，近期各政黨均倡政府撤辣，身兼行政會議成員的議員吳秋北指，與政府會面時無特別討論「撤辣」，但同意樓市要穩定。