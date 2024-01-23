發展局修訂標準金額補地價　議員批政府定價與市場脫節

政府持續發展北部都會區。立法會發展事務委員會今日(23日)開會，討論發展局就就洪水橋/廈村新發展區第二期發展，向立法會申請逾290億港元撥款，以及原址換地、擴大土地契約修訂標準金額補地價安排等。會上有議員批評政府所制訂的標準金額脫節，建議政府定價應更「貼市」。

根據立法會文件，洪水橋/廈村新發展區第二期發展的工程包括，工地平整及基礎設施及為該發展區提供第一期區域供冷系統，供非住宅用戶建築物作空調用途，預計在上半年展開建造工程，2030年完成，供市民入伙。

發展局常任秘書長何珮玲表示，政府將會收回第二期發展計劃的206公頃私人土地，現已經開始與棕地作業者及寮屋居民溝通，通知遷出期限，並協助棕地物流倉庫分階段遷出，尋找其他地點重置作業。何表示，政府在大規模收地下會調配內部人手及外判工序，有信心能如期收地。

會上又討論到原址換地計劃及修訂標準金額補地價安排。議員龍漢標表示，去年古洞北/粉嶺北的原址換地計劃，有6宗未能在期限前完成補地價，最終需政府入場收地；又提醒政府運用公權力收地需審慎。議員劉國勳則批評政府制訂的標準金額與市場脫節，認為「市場好時貴少少(發展商)都肯做」，但市況疲弱下發展商只會更手緊。

發展局回應表示，原址換地方面會吸取過往經驗，但計劃必須設有時限，不能影響收地時間表，又稱釐定補地價標準金額是政府責任，不能諮詢業界，但若發展商對標準金額不滿，仍可選擇傳統機制估價。