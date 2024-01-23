農曆新年料600萬人經陸路進出境　羅湖口岸最多人

農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，東鐵線亦相應延長服務。當局今日(23日)估計，農曆新年間會有750萬人次進出香港，其中約600萬人會經各陸路管制站進出香港，而羅湖口岸相信會是最多人使用的口岸，故延長年三十(2月9日)及年初二(2月11日)會由凌晨12點延長兩小時至翌日凌晨兩點。

署理政務司司長卓永興當局估計年三十晚及年初二晚的慶祝活動後，鐵路及其他巴士服務在晚上9時至凌晨一時的4小時中，可提供約8萬人次的總運力，足以疏導當晚前往內地的旅客。而為配合農曆新年口岸延長通關時間，口岸部門已減少前線人員休假，並在其他口岸抽調額外人員，在有需要時亦啟動所有櫃位以疏導人流。會作必要時作出調配，疏導人流車流，緊急事故交通中心亦會24小時運作，適時作出應變措施。保安局在必要時協調。

被問到為何羅湖口岸只延長兩日，運輸及物流局局長林世雄指要平衡鐵路系統的巡路、維修等工作，已盡量可讓維修的時間減至最短，並應付客人需要。卓永與亦指連續延長會影響到維修工作，影響安全性。

至於會否令更多人不願留在香港，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，今次作出特別安排是為了讓旅客可即晚返回內地，的確在交通更暢順時會有部份人認為更易回內地而不在香港過夜，但亦相信會令更多人在日間到港，亦有信心透過連日的活動可吸引到更多旅客到港。卓永與則表示同意要用更多方法留旅客在港，但不應以交通安排，「令到佢哋好似困咗喺香港咁樣。」