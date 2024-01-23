舊灣仔警署擬建國際調解院總部　政府暫不披露工程造價

列為二級歷史建築的舊灣仔警署擬改建為國際調解院總部，將來的使用者主要包括來自不同國家的代表、企業代表及專業人士，他們會使用調解設施進行調解程序、參與會議和培訓及進行訪問。為趕及在2025年年中前完成基本工程，立法會司法及法律事務委員會今（23日）召開特別會議討論有關事項，有議員關注能否準時完工，亦有議員關注造價，惟政府指要待項目遞交至工務小組才會披露。

法律界議員林新強指大館用10年才修復成功，而立法會大樓擴建亦需要2年，當局如何確保能準時完工。政府指項目將成立專責小組，並敦促各部門按時間表做事，稱會「睇得緊啲」，並有有信心「不會甩轆，也不能甩轆」，又指政府提出莊嚴承諾，必定盡所能履行責任。議員簡慧敏亦問及改建是否不涉及改劃，因該處曾經有司法覆核爭議，政府表示已向規劃署查詢，原警署屬於機構用途，現時改建屬於經常准許用途，且不屬於大型工程，建築物高度亦不受影響，因此不需要改劃，而下個月亦來立法會，爭取調撥更多人手資源支持籌備工作。

針對選址，政府指由於時間問題，因此不能重新興建新的地方，且要現行用到、政府可以立刻騰空，國際調解院也希望有特色建築，所以可以滿足條件寥寥可數，而舊灣仔警署是唯一符合到條件，選址和改建也古物諮詢委員會討論，委員會滿意建議，至於會否公布建築設計三維圖，他指涉及保安和外交，需要徵詢國際調解院籌備辦公室意向。建築署署長李翹彥計劃保留灣仔特色，立面、天台17個煙囪會保持原狀，羈留室、裝備庫也會盡量保持，油漆會用特別油，不會影響原先結構。

但有議員指灣仔警署面積不夠大，認為下一步需要去北部都會區興建新的調解中心，又指亞洲沒有聯合國地區總部，建議政府要為國家爭取聯合國地區總部建立在香港。不過，議員梁美芬反駁指國際調解院總部未必要龐大面積，而是要調解員江湖地位，政府也指舊灣仔警署總建築面積達5,080平方米。

議員江玉歡則詢問將來維修維護費用由誰負責，當局指遞交申請時政府承諾不會收取租金，且主要保養和維修開支由香港負責，幫助爭取落戶調解院香港。