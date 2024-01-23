東鐵線年三十及初二延長服務　城巴九巴農曆年加開新線

政府宣布農曆新年期間，深圳灣口岸將在年三十(2月9日)至年初四(2月13日)24小時運作，羅湖口岸在年三十及年初二(2月11日)延長服務至凌晨2時。港鐵今日(1月23日)表示，將於年三十及年初二延長東鐵線往返羅湖站的列車服務時間，屆時由金鐘開往羅湖的尾班車，將於凌晨0時56分開出，而由羅湖開往金鐘的尾班車，則由凌晨2時30分開出。巴士服務方面，城巴稱計劃開通3條路線，分別接駁至深圳灣及落馬洲(新田)口岸；而九巴則指將加強現有皇崗口岸的通宵服務，並計劃增設2條通宵路線。

港鐵表示，將全力配合羅湖口岸於年三十及年初二晚的特別安排，延長東鐵線往返羅湖站的列車服務時間。屆時，東鐵線最後一班前往羅湖站的列車，將於凌晨0時56分於金鐘站開出，約於凌晨1時46分到達羅湖站；而最後一班離開羅湖站的列車，則會於上午2時30分開出，約於凌晨3時20分到達金鐘站。

巴士服務方面，城巴正計劃於年三十至年初四，開辦全新通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。同時，城巴亦計劃於農曆新年期間，開辦落馬洲(新田)的特別路線976S，於深夜至凌晨提供服務，由銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲(新田)，便利乘客使用皇崗口岸過關，各新路線有待運輸署審批。

此外，九巴表示，為配合農曆年期間過境的出行需要，九巴將加強現有皇崗口岸的通宵路線，計劃加開通宵特別線N276，由天慈往來新田，覆蓋天水圍、元朗及新田皇巴站。同時，九巴會按客量情況加開N73線通宵短程特別班次，往來新田皇巴站及上水站。九巴亦計劃開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線，服務地區包括尖沙咀、油麻地、旺角、大欖隧道、上水及粉嶺。有關服務運輸署審批後公布。