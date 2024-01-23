37歲男遊葡萄牙及美國後染猴痘　本港錄56宗猴痘確診個案

衞生署衞生防護中心今日(23日)表示，正調查1宗新增猴痘確診個案。患者是一名37歲男士，他於本月11日開始出疹，其後於本月19日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並正被安排入住瑪嘉烈醫院。本港至今共錄得56宗猴痘確診個案。

初步調查顯示，男病人於潛伏期內曾到訪葡萄牙和美國；根據病人提供的資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸。中心暫未發現新個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議市民若出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑自己受感染，應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

中心早前已設立猴痘電話熱線2125 2373，平日逢星期一至五上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。