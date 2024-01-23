大帽山上凍結冰　市民遊客不畏寒　陰天攀頂賞奇景

是日天氣嚴寒，天文台昨日(22日)清晨6時發出寒冷天氣警告信號，截至今日(23日)晚上8時已屆38小時，加上持續受強烈季候風影響及有雨，風寒效應明顯。天文台在今早更錄得入冬以來最低的攝氏6.3度，高地更接獲結冰報告。有市民及遊客下午專程徒步個多小時登山，到大帽山頂欣賞結冰奇景。

東網記者在晚上約7時到大帽山一帶視察，並在該處錄得攝氏4.3度，暫未見有結冰現象，不過有行山人士則表示拍得結霜畫面。其中，市民王先生受訪時指，自己約在下午5時於山上接近天文台附近，並逗留約20分鐘左右，並影到樹木上有樹葉結冰，又指山上人數不多，雖然當時天色陰暗風景一般，但最重要拍得結冰奇景。

另有內地遊客林先生表示，原打算來港到大帽山遊玩，卻不想竟能親睹結霜的奇景，形容「運氣比較好」，又稱由於天陰故山上風景一般，但相當滿意能拍得結冰的照片，直言「可以喺香港睇到結冰，唔知幾多年一次，好幸運」。

此外，有行山人士今日日間在大帽山上同樣遇見結冰一幕，並拍下向東網報料，只見植物上披上一層如同銀甲般的冰霜，見到都覺得凍。