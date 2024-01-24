打破「孤島」格局日　將軍澳街渡闢「新出路」

將軍澳對外交通一直很依賴陸路運輸，以致港鐵或隧道一旦發生事故，將軍澳即淪為「孤島」，難以出入，不過情況即將有「新出路」。將軍澳與西灣河的街渡渡輪將於周日(28日)投入服務，循水路往返港島區，繁忙時段不但可免迫「沙甸魚」，約20分鐘的船程時間亦同港鐵相差無幾，然而單程票價略高過港鐵，但有區議員直指要增加街渡營運可持續性。

西貢區議員方國珊表示，鑑於往來幹道易因意外而癱瘓，加上港鐵經常「唔爭氣」，將軍澳區早就有對外交通「新出路」的要求。她說，由將軍澳過海，最熱門的目的地當然是灣仔或中環，但顧慮到其他公共交通機構的阻力，區議會在爭取街渡服務之時只好提出距離最近的航線，其實由將軍澳循水路往西灣河，船程不過20分鐘，若果途中可加設康城站，亦只增加5分鐘的航程。

至於街渡承辦商的牌照，政府去年已經批出，但由於將軍澳(南)碼頭需添加配合渡輪的繋船設施，結果渡輪服務延後至今方可通航，而街渡承辦商就擁有40座及100座兩款船隻，會按情況而調動使用。現時單程船票價16.8元，她又認為單車上船亦要收取全票價格未免太貴，若可改為半票收費，就可鼓勵更多人採用單車代步。

對於街渡的競爭力，另一西貢區議員張美雄認為平日的繁忙時段和假日，將軍澳往來西灣河應不愁客量，但非上下班時間則未必，若果航線可伸延至灣仔或中環會比較理想。他指區議會爭取有關渡輪服務長達5年，在交通競爭劇烈之下，已預見有關航線的利潤有限，要邀請承辦商入標並不容易，相信目前的街渡收費水平應是運輸署和承辦商的協調成果。

他指有見西灣河有假日航線前往東龍島，其實將軍澳亦有條件開辦通往西貢多個地點的航線。若將軍澳往來西灣河的街渡服務可持續經營，下一步應提出增加上落點和開闢更多航線，而將軍澳(南)碼頭的設施亦要升級和優化以配合需求。