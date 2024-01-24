團體推網上計算機　助前列腺癌患者監察病情變化

前列腺癌是本港男性常患癌症的第3位，並是致命癌症中排第4。近年醫學界研究發現，監察前列腺癌患者身體指數，可有助及早察覺病情惡化，讓患者可早診早治，降低死亡率。為了能讓前列腺癌患者可自行監察病情進展，香港泌尿腫瘤科學會推出全港首個中文版網上「前列腺癌監察計算機」。患者可透過使用計算機監察自身「前列腺特異抗原倍增時間數值」，當發現數值異常時能立即諮詢醫生，商討治療對策，及早診治，延遲癌症轉移的時間。

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心資料，本港前列腺癌的新症和死亡個案，於過去10年分別大幅上升約104%及62%。前列腺癌可分為「去勢治療敏感性前列腺癌」(HSPC) 和「去勢治療無效前列腺癌」(CRPC) 兩類。除了做手術直接切除前列腺及附近組織外，患者亦可接受放射治療或賀爾蒙治療，但大部分HSPC患者會在接受賀爾蒙療法後約19個月，開始出現「去勢治療無效」的情況，演變成CRPC，對雄激素阻隔治療出現「抵抗性」，屆時即使其體內男性賀爾蒙處於極低水平，癌細胞仍可能繼續生長。研究顯示，約33%「非轉移性CRPC」(nmCRPC)患者會在兩年內演變成「轉移性CRPC」 (mCRPC)，即病情已達末期，存活期中位數降至約一年，並會出現骨痛、骨折、泌尿問題、腸道問題、貧血及脊髓壓迫等併發症。

研究發現，監察患者的「前列腺特異抗原」 (PSA)及「前列腺特異抗原倍增時間」 (PSADT) 的數值，可了解病情進展。PSA是由前列腺細胞產生，並主要分泌在精液中的一種蛋白質。前列腺癌的患者接受手術後，其血液中PSA通常也會下降至極低或檢測不到的水平，若他們血液中PSA水平再度升高，有機會是前列腺癌惡化的先兆。至於PSADT是能反映PSA在血液中上升速度的指數，若該指數少於或等於10個月即屬高風險，癌細胞骨轉移機會或死亡率較高，患者需要接受較進取的前列腺癌治療，例如更頻繁做骨影像掃描監察病情，或接受新型口服賀爾蒙藥物治療。

以往患者即使想自我監察病情亦不知可以從何入手。為此，香港泌尿腫瘤科學會推出全港首個中文版網上「前列腺癌監察計算機」，nmCRPC患者只需輸入最近2次驗血時所得的PSA指數及驗血日期，計算機便能計算出患者的PSADT數值，PSA速率及斜率。PSA速率數值可用作預測PSA指數的上升趨勢，當PSA速率數值愈高；PSA斜率數值則可用作計算PSA培增時間，以幫助醫生決定往後的治療方向。

該計算機已上載至香港泌尿腫瘤科學會網站。該學會會長兼臨床腫瘤科專科醫生鄺維基表示，患者必須輸入最少2次的PSA紀錄，計算機才能運算。患者若持有過往的PSA紀錄也可一併輸入計算機，輸入的PSA紀錄愈多，所得出的PSADT結果便愈準確。