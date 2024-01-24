東方日報A2：新春假期全日通關便利離境　送客北上百業慘情

除夕煙花倒數結束後，大批內地旅客因為連接中港鐵路口岸關閉，通宵開放陸路口岸亦缺巴士接駁而滯留香港。冇靈魂港府事後未有反思如何降低酒店房價及增加景點節目來留住旅客，昨日更「欣然」宣布與深圳達成共識於農曆新年延長通關，深圳灣口岸年卅至年初四24小時通關，羅湖口岸亦年卅及年初二通關至翌日凌晨二時，變相便利旅客離境及送港人北上消費，對生意慘淡的香港中小企踩多一腳。當局「死撐」要留客在港有很多方法，但不應以交通安排「令到佢哋好似困咗喺香港咁樣。」

署理政務司司長卓永興昨交代農曆新年特別通關安排，因應深圳灣口岸有5日24小時通關，持有深圳灣、落馬洲皇崗、文錦渡以及沙頭角口岸許可證的跨境私家車都可以在該5日凌晨12時至早上6時半使用深圳灣口岸過關。

但是為了分流，落馬洲皇崗口岸只會容許持有該口岸許可證的跨境私家車行走，其他司機只可以使用深圳灣口岸過關。為免出現瓶頸，當局會在新田一帶通往落馬洲口岸一帶的主要路段設立指定行車線讓公共交通工具專用。

另外，卓提到運輸署估計農曆新年間會有750萬人次進出香港，其中約600萬人次會經各陸路管制站進出香港，羅湖口岸相信會是最多人使用的口岸，故延長該口岸於年卅及年初二通關至翌日凌晨兩點。

他指，當局估計年卅晚及年初二晚的慶祝活動後，鐵路及其他巴士服務在晚上9時至凌晨1時中提供約8萬人次的總運力，相信足以疏導當晚前往內地的旅客。

為配合農曆新年口岸延長通關時間，口岸部門已減少前線人員休假，並在其他口岸抽調額外人員，在有需要時亦啟動所有櫃位以疏導人流，會在必要時作出調配。被問到為何羅湖口岸只延長通關時間兩日，運輸及物流局局長林世雄指要平衡鐵路系統的巡路、維修等工作，已盡量讓維修時間減至最小。卓亦指連續延長通關會影響到鐵路維修工作及安全。

至於延長通關安排會否令更多旅客不願留在香港，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨指，今次特別安排是為了方便旅客可即晚返回內地，他承認在交通更暢順時部分人會因而不在香港過夜，但亦相信可令更多人在日間到港，有信心連日的活動可吸引更多旅客到港。卓則表示，同意要用更多方法留旅客在港，但不應以交通安排，「令到佢哋好似困咗喺香港咁樣。」

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