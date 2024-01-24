深圳灣口岸新春全日通關　跨境直巴公司增人手應對

政府公布農曆新年特別通關安排，深圳灣口岸年卅至年初四24小時通關，羅湖口岸亦年卅及年初二通關至翌日凌晨二時。永東直巴副總經理蔡順基今早(24日)在電台節目表示，跨境巴士業界或多或少擔心，鐵路快速疏導客流，而影響本身客量。永東在上述兩個口岸的服務都會額外增加人手，並與司機溝通放假安排。

經深圳灣口岸由市區開出的直通車一向有配額限制，即使兩地政府因應假期情況調節，惟暫時仍未公布配額增加數目，業界估計與往時一樣，增加兩至三成。某些線路的皇崗巴士班次約每20至30分鐘一班，農曆新年期間會加密至每5至10分鐘一班，以疏導旅客。

同場的旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，特別通關安排同時延長鐵路服務時間，相信可讓內地旅客在年初二觀賞完煙花匯演後及時返回內地，形容是一個好的測試機會。深圳灣口岸24小時通關，可觀察旅客流量，港人到深圳或大灣區旅遊消費，促進人民往來。

業界關注內地旅客即日來回，減少過夜客量，崔定邦認為來自廣州或其他大灣區城市的旅客會過夜，相對較近的深圳旅客，如同港人到澳門一樣很少過夜。若本港的節慶活動分布平均，並適時延長通關時間，亦可吸引旅客更頻密來港，過夜客亦會增多。