非公務員合約員工近萬　21%在同一部門工作10年或以上

公務員的表現備受外界關注。政府提交的數據顯示，截至2023年6月30日，在當局聘用的9,468名全職合約僱員中，共有1,963名，即約21%，在同一局或部門持續服務10年或以上。當中以香港郵政佔的人收最多，有737人，依次是機電工程及署衞生署，分別佔298及196人。

公務員事務局提交立法會公務員及資助機構員工事務委員會的文件，除交代有關數字外，又指在服務同一局戈或部門10年或以上者，當中601名，約31%在有關服務年期內連續無間斷地受僱於同一局或部門內兩個或以上不同的崗位。

至於持續服務5年或以上的全職合約僱員約有3,190名，當中987名在有關服務年期內連續無間斷地受僱於同一局或部門內兩個或以上不同的崗位。該等僱員亦以任職機電工程署最多，有353人。

在薪酬水平方面，9,468名全職合約僱員中，共有7,421名人員，即近80%所任職的合約崗位，具有職責相若的公務員職級，在這7,421名僱員當中，6,995名（約94%）的薪酬低於薪級中點，而薪酬設於薪級中點的人員有214名（3%）; 薪酬高於薪級中點的人員則有212名(3%）。在 2021至2023年，有7項由局或部門提交而獲公務員事務局批准的個案以高於薪級中點聘請合約僱員，該等崗位包括投資推廣署的行業主管、康樂及文化事務署的全年制救生員和季節性救生員等。

為應付服務方式正待檢討或有可能改變的服務需求，約有1,450名全職合約僱員聘用作應付服務方式正待檢討或有可能改變的服務需求，當中共有674名，即約 47%已持續服務5年或以上。