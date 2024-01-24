打擊跨境轉運冒牌電子產品　檢逾千萬元貨拘3人

香港海關於1月8至19日，一連兩周採取執法行動打擊跨境轉運冒牌電子產品活動，共偵破19宗案件，檢獲逾1.4萬件冒牌電子產品，估計市值逾1000萬港元，是歷年來最大宗跨境轉運冒牌電子產品案件，並拘捕3名司機。

海關表示，一直留意跨境轉運貨物的趨勢，包括不同冒牌物品的最近走私情況及模式，近日透過大規模數據及情報分析，發現不法分子轉運冒牌物品有上升的趨勢及模式有所改變。在2023年下半年，不法分子主要利用海路的運輸模式，走私冒牌電子產品至本港，繼而轉運至世界各地。但至12月開始，不法分子利用陸路運輸模式偷運跨境冒牌電子產品有上升的趨勢。

海關遂立即展開特別執法行動，一方面加強打擊由陸路入口本港貨物，另一方面加強與物流業的協作，加大力度檢查不同物流中心的高風險貨物，共偵破十多宗案件。與此同時，海關於深圳灣口岸偵破3宗涉及入境貨車轉運冒牌電子產品案件，並拘捕3名司機(43至63歲)。而單一案件貨品總值逾200萬港元。

海關指出檢獲的電子產品均為高價值的電子產品，包括智能手機、手機配件、無線耳機等。部分冒牌電子產品仿真度高，包裝精美細緻，大多數轉運至歐美地區。另外，部分高仿冒牌電子產品，例如無線耳機，以低質素電子產品包裝套於外層，試圖掩人耳目，逃避海關偵查。行動調查顯示，案中檢獲的冒牌電子產品將轉運至美洲及歐洲等地區。