刺死前同事34歲漢判囚終身　法官：唯一合適判刑選項

一名護衞公司職員，於2020年9月在將軍澳港鐵站的銀行櫃員機工作時，突被其前同事以利刀襲擊並刺向頸項，其他同事阻止時，亦被該疑兇襲擊，疑兇最後成功逃離現場，該名職員則傷重不治。該名死者前同事經審訊後於昨日（23日）被陪審團裁定1項謀殺及1項襲擊罪成，今（24日）被法官陳仲衡判處終身監禁。法官指不接納被告親友於求情信指他並非暴力的人及事件是單一事件，並舉例指死者其中一處刀傷傷口有10厘米深，認為唯一合適是判處終身監禁。

被告張文港（34歲）案發時任職巴士司機，他被控於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪（當時34歲）及於同日在港鐵將軍澳站11號鋪襲擊男子劉寶榮，造成他身體受傷害。被告於2019年曾有1項襲擊案底被判80小時社會服務令。

法官引述被告於警誡會面表示死者當時見到他亦感驚訝及「呆咗」，據目擊事件的死者同事指被告施襲時對著死者稱「X街」，死者則稱「阿港」便沒有再說話。法官又指根據案情被告與死者原是朋友，但因不愉快事件令2人關係變差。雖然辯方曾提出被告因精神失常殺人，但陪審團裁決顯示並不接納此說法，法官亦認同被告非因受精神病影響殺人，且根據其案底認為他是會使用暴力的人。法官最終就謀殺罪判處終身監禁，就襲擊罪判監6個月，兩罪同期執行。

控方案情指，被告與死者先後在衞安有限公司工作，2人其後分別離職，死者及後重新入職。該公司負責恒生銀行在港鐵站櫃員機的運鈔及維修工作。案發前兩日，死者工作時被告突然出現指罵死者。同日傍晚，被告則購買了一把鋼刀。案發當日被告下班返家換衫，其後戴着口罩、鴨舌帽且背着背包離家，最終在將軍澳港鐵站的恒生銀行櫃員機旁現身，並從背包拿刀襲擊正在工作的死者。他的兩名同事想阻止被告，期間被告曾揮拳襲擊其中1人，混亂間被告逃去，整個過程均被閉路電視拍下。死者其後證實死亡，死因為刀傷致死。

案件編號：HCCC 221/2021