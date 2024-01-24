新一輪隊際運動計劃年開支3000萬　新增資助培訓第二梯隊

香港運動員在過往多個國際賽事屢創佳績，政府指在2018-2023年度的隊際運動項目發展計劃，實際總開支約為1.1億港元，而在新一輪的計劃將資助期由今年1月至2027年3月，預計每年惠及約430名運動員，每年預算開支約3,000萬港元，當中增設向第二梯隊隊員提供支援，以愛知・名古屋第20屆亞運會2026為目標。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆議員鄭泳舜的質詢，指政府檢視上一輪計劃的成效後，新一輪計劃繼續向8個隊際運動項目，即棒球、籃球、手球、曲棍球、壘球、排球、男子水球及女子足球的相關體育總會提供額外資助。

當局指除了香港代表隊，新一輪計劃亦增設向第二梯隊隊員提供支援，以愛知・名古屋第20屆亞運會2026為目標，協助球隊提升表現，令他們有機會進身精英項目。新一輪計劃加入具針對性支援，包括增撥資源發展第二梯隊、提供額外專項資助聘請專業教練和強化運動醫學方面支援。

在愛知・名古屋第20屆亞洲運動會2026完結後，當局會檢視發展計劃成效，評估包括但不限於各隊際項目的亞運會成績和第二梯隊發展進度等，視乎檢討結果，政府屆時會考慮如何繼續支援達標的隊際項目，和集中資源配合隊際運動項目長遠發展方向。