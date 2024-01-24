促吸引國際歌手來港開演唱會　楊潤雄稱市場主導被批官僚

香港疫後經濟未復甦，力推夜鑌紛被評僅屬「虛火」，有聲音建議政府舉辦更多演唱會。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀今日(24日)在立法會提出相關的口頭質詢，又批評文化體育及旅遊局局長楊潤雄的答覆非常官僚，直指去年國際頂級藝人、美國歌手Taylor Swift，揀選新加坡開亞洲演唱會，香港失去機會，楊則稱誰來或誰不來，只能交由市場決定。

葉劉淑儀指在疫情過後，政府會否吸引具國際知名度的歌手來港舉辦演唱會，如何協助主辦單位尋找合適的場地、入境簽證安排等方面措施；政府會否考慮以專項撥款的形式，例如放寬「文化藝術盛事基金」的申請資格至演唱會，以爭取國際流行演唱會落户香港；政府會否主動聯絡業界及相關持份者，共同就推廣啟德體育園用作大型表演場地制訂計劃。

楊潤雄強調市場主導，又指理解到國際知名歌手一般有非常頻繁的演出，需預早就表演地點規劃行程，康文署會為這類演出的單位，提供特別安排，容許多於一年前提出租場申請。外國表演機構若有意來港，文體旅局和旅發局會轉介場地營運者，讓雙方可以進一步接洽和商談，且在過程中提供適切支援。

他又指香港的演唱會已逐步回復至疫情前的狀況，且當中不少是國際知名歌星的演出，在2023年平均每個月有兩場，人數超過一萬的大型演唱會，目前據知有國際歌星於2024年來港舉辦演唱會。至於若想來港工作的非本地居民，包括舉行演唱會有關的短期工作，入境處會就每宗個案分別考慮。

葉劉淑儀批評楊的答覆非常官僚，指即使去年有流行音樂會，但眾所周知，國際頂級藝人、美國歌手Taylor Swift，66場演唱會賺取10億美元，而亞洲演出就揀選新加坡，香港就失去機會。她追問政府會積極爭取國際知名歌手來港演出。

楊潤雄回應稱，國際知名歌星或組合來港演出，往往需與本地相關機構合作。政府會同相關機構商討，怎樣吸引外國知名歌手或組合來港演出，至於誰來、或誰不來，只能交由市場決定。他又指「文化藝術盛事基金」的成立初衷，的確是希望世界知名活動能落戶香港，然而一直以來涉及演唱會的是比較少，但不排除有演唱會向基金申請，會按個別情況考慮。