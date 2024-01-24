減77間海外院校承認文憑試　考評局虧損　議員促政府應對

施政報告提出要發展香港成為國際專上教育樞紐。有議員今日(24日)在立法會提出質詢，指本年開始以後減少了77間海外院校承認文憑試，促當局交代原因及應對方法。有議員又質疑文憑試出現虧損，當局不利用境外需求開源，僅以政府補貼考評局是否負責任做法。政府重申對在海外籌辦文憑試持開放態度。

議員鄧飛關注當局已採取或計劃採取哪些策略和措施，向境外地方推廣文憑試課程，又問政府如何向各個搶人才計劃來港人才宣傳及吸引其子女報讀文憑試課程。教育局副局長施俊輝指當局有向海外大專招生人員作推廣，提升文憑試資歷，同時會透過網頁、網上座談會、答問影片等向計劃來港人才講解香港發展事宜。

鄧飛續追問，指目前有600間非本地院校承認文憑試，當中海外和內地院校分別名佔300間，然而300間海外院校僅適用於2024年前，本年開始以後減少了77間海外院校，促當局交代原因同時如何確保文憑試競爭力。施俊輝指當局會加強宣傳文憑試工作。

教育界議員朱國強指出，隨着考生下降，文憑試出現虧損，質疑當局不利用境外需求開源，僅以政府補貼考評局是否負責任做法。施俊輝指當局一直有和考評局就在其他國家商討，重申對在海外籌辦文憑試持開放態度。

議員郭玲麗要求當局交代在內地設文憑試考場的時間表，問及今年應否落實有關安排。另一議員黃錦輝又問及當局有否就海外設置考場訂立標準。施俊輝指在內地開辦文憑試課程，當局會確保有開質素，又重申當局有和內地積極商討，然而距離2月初派準考證的時間臨近，如果有最新消息會與內地公布。