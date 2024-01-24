引進辦加人手　議員質疑太遲交申請　形容當局甩漏

引進辦增設3個有時限非公務員職位，包括主任、副主任及執行總裁職位，為期3年。立法會人事編制委員會今日(24日)通過有關申請，但有議員質疑當局太遲向立法會申請增加人手，形容當局有少少「甩漏」。政府則回應指有關處理是「局限中的最佳方法」，不會影響引進辦的工作。

質疑當局有甩漏的議員黎棟國，指即使委員會同意當局增設職位，及後還需要提交到財委會，當局亦需要大約半年時間招聘，擔心職位懸空時間太長，會令招商引資工作受阻。

政府回應時表示，由於引進辦在前年12月底才成立，需要時間做出成績，所以沒有很早向立法會提出申請。他認為當局的處理是「局限中的最佳方法」，強調對過渡安排有信心，不會影響引進辦的工作。

對於引進辦的工作，政府指今年的目標是接觸到300間企業，較過去一年約200間企業多，故有必要增加人手。政府又指正與一些中東企業商討來港發展，指中東企業以往可能以較近的新加坡為首選，但隨着本港增加土地供應和推出產業政策，情況已有改變。他目前不便透露詳情，希望暑假會有好消息。

政府指現時科學園及創新園已有很多企業進駐，河套地區的3幢大樓預計會在明年入伙，新田科技城亦正進行規劃及土地平整等，有必要統整招商引資的工作。政府又指當局引進的30間企業中，有25間內地企業，5間歐美企業，又形容引進重點企業是一種「儲能」的概念，不止要與企業有一兩次的接觸，而是要一直「煲落去」。

議員尚海龍指當局早前已引入了30間企業，預料會帶來逾萬個工作職位，但關注如果企業沒有帶來相應的投資及職位，當局會如何跟進。政府強調不會怪責企業，但需要了解原因，再作改良。

投資推廣署指過去一年，該署及引進辦合共引進了382間企業，當中30間是龍頭企業，而382間企業中大約35%是內地企業，其餘都是來自英美或中東國家的新興市場。當局有信心在2023至2025年間，達到招攬至少1,130間企業的目標。