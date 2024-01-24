至去年底遣返1851假難民　議員促徹底杜絕打黑工誘因

截至去年10月底，仍有約14,700名免遣返聲請人滯留香港。有議員指政府必須採取果斷措施，徹底杜絕酷刑聲請人留港「打黑工」的誘因，並詢問會否將被羈留人士的不合作行為刑事化、全面行使《入境條例》第37ZK條的權力羈留提出酷刑聲請的人士。不過，政府指即使立類似法例，不合作的聲請人在服刑之後仍可堅持不合作，且大規模羈留聲請人所帶來的風險和治安問題絕不能低估，因此認為不合適。

議員黎棟國提出質詢，指去年6月，法庭在審理一宗涉及聲請人的案件的判決中指出，被羈留等候遣送離境的酷刑聲請不獲確立者，只需拒絕合作申領旅行證件，就能夠令羈留變得不合理地長，繼而申請人身保護令，挑戰羈留的合法性，而打破這個僵局的其中一個可考慮的方法，是將這些拒絕合作的行為刑事化，詢問政府是否接納及何時落實法庭的上述建議，以及會否考慮更改政策，全面行使《入境條例》第37ZK條的權力羈留提出酷刑聲請的人士，從而杜絕其打黑工的情況。

政府指保安局在2023年修例，把勵顧懲教所納入入境處羈留地點，令羈留名額到900個，更新的遣送政策由2020年12月7日生效，如果聲請不獲確立，就免遣返聲請提出的司法覆核被原訟法庭拒絕之後，即使還有處理中的法律訴訟程序，入境處仍然會執行遣送行動，2023年底，入境處一共遣送1,851個聲請人，包括215個根據更新政策送走，2023數字較2020年大幅上升63%。

政府在2021年修訂入境條例，適用於衡量羈留期是否合理合法，提問所指的判詞，政府指研究後，政府認為就算訂立類似法例，不合作的聲請人在服刑之後仍然可以堅持不合作，重複引用相關條文，去起訴同一個持續不合作被羈留人士，除合法性引起爭議外，也涉及大量處理刑事案件調查的資源，因此需要審慎。

在2021至2023曾被入境處根據第37ZK條羈留的聲請人分別有263、241和538人，因此在考慮引用該羈留方案時，政府必須小心衡量法律問題、資源運用、保安考慮，且2014年終審法院裁定在進行遣送程序時，入境處只可以行使權力羈留有關非法入境者一段合理時間，如入境處不能夠在合理時間完成遣送程序，便不能繼續羈留，資源運用上，政府必須考慮公帑是否用得其所以及政策的可持續性。

根據2023年約收到2,100個新聲請，過去3年，聲請人平均滯留香港3年，如全面引用條例，需要6300個羈留名額，因此必須要審慎考慮。保安方面，大規模羈留聲請人所帶來的風險和治安問題絕不能低估，他指當年越南船民禁閉營集體毆鬥事件無日無之，甚至發生多次暴亂，引致人命傷亡，現時聲請人來自不同國家，保安風險更大，因此認為全面羈留不合適。

另外，有議員指英國可以把非法入境者送去盧旺達羈留，為何政府不提交相關修例，政府則指香港是法治社會，要尊重法律。