截至去年底1萬人經人才簽證來港　兩地將加快處理學術機構簽證

香港和內地交流日趨密切。有議員今日(24日)在立法會質詢政府往來港澳人才一簽多行安排是否涵蓋院校科研人員，以及來港的人數為何。另有議員促港府將往來港澳人才簽證拓展至其他界別。政府回應稱，截至2023年底共有1萬名人才已透過人才簽證來港，而當局經和內地商討後，同意將加快處理簽證安排，並拓展至學術機構。

議員黃錦輝關注使用往來港澳人才簽注來港的人數為何，以及逗留日數列出分項數字，又指目前學術機構，例如專上院校，不屬香港註冊公司，關注往來港澳人才簽注的一簽多行安排是否涵蓋院校科研人員，包括師生及研究員，有否設定申請人數上限。

當局回應稱，截至2023年底共有1萬名人才已透過人才簽證來港，包括持有347名持5年有效簽證的傑出人才，5,872名取得3年有效簽證的科研文教等人才資料，以及3,739名1年有效簽證，但當局沒有備存逗留時間的數字。至於學術機構，當局指經和內地商討後同意將註冊公司的加快處理安排，拓展至學術機構，目前亦已經展開。

議員顏汶羽指往來港澳人才主要有6類，但不完全應付到香港交流的情況，問及政府會否進一步拓展。當局指計劃仍於開始階段，稍後會再研究，並與內地進一步商討。

另一議員陳勇則問及政府能否以試點形式推出無感通關，當局回應指期望可以在河套區引入，未來會先在河套區進行，如果河套成功，看不到有任何原因不會進一步通行。議員吳傑莊則問到會否在河套區推出24小時通關安排，當局回覆指各部門正商討，目前討論通關安排「言之尚早」。