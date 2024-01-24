議員憂高才通淪居港大法　當局稱正調查來港人士資料評估效益

為紓緩人力短缺問題，政府推出「高端人才通行證計劃」。然而計劃反應踴躍的同時，有議員關注來港人才產生多少效益，並要求當局交代高才通申請人來港就業，以及計劃遭到濫用的情況。政府則指當局正進行一項跟蹤調查，以準確評估計劃的成效。

議員何啟康今日(24日)在立法會提出口頭質詢，冀當局交代高才通計劃來港的申請人，在港獲聘的數字以及他們從事行業分布，以及計劃的A、B和C等3類申請的被拒宗數。他又指有關計劃的審批准則寬鬆，容易淪為部分人士的移居香港「大法」，例如有傳聞指個別申請人只為來港產子、便利出入境、完善個人履歷等，導致該計劃被「玩爛」。關注政府如何做好把關工作，以遏止和消除各種不當使用及濫用該計劃的情況。

勞工及祝福利局局長孫玉菡回應指，政府在2022年底推出高才通計劃，截至去年12月底，已有約65,000宗申請，當中約51,000宗申請獲批，其中約36,000人已經來港。加上其他人才計劃，去年有9萬人抵港，超過當初定下輸入每年至少35,000人的目標。去年12月底，約3,000宗高才通申請被拒，佔總數約5%，被拒的主要原因是申請人未符相關準則和要求。如年薪要求不達標，或不是畢業於名單中的院校。

孫強調高才通的申請資格清晰透明，政府會嚴格審視每宗申請。自從去年3月開始，具有工作經驗的高才通申請人，必須申報申請當刻的所屬職業界別，截至去年12月底，逾20%獲批申請者，申報是來自金融服務，而來自商業及貿易，資訊及科技創新則各佔15%，約10%是申報來自資訊及通訊科技。高才通計劃下獲批的申請者逾70%的年齡是40歲以下，而高收入，或頂尖大學畢業，且累積至少3年工作經驗人士，即A和B類佔了80%。

他指年輕、高收入、有工作經驗和國際視野的人才來港，有助填補本地市場空缺，促進主要界別的發展。而去年10月成立的人才辦公室，會同到港人才保持聯繫，了解他們在港的發展和需要，並提供全方位，一站式的支援，協助他們盡快在港安頓，投入經濟建設。

何啟康認為，就算申請和獲批宗數都超額完成，然而高才通計劃的成效，需視乎引入的人才為香港帶來多大經濟效益和貢獻。人才辦即使和到港人才保持聯繫，有關措施是不足夠的。議員周小松表示防止濫用，是計劃成敗的關鍵。可是在計劃推出初期，內地的社交網站已廣傳，可輕易透過高才通計劃來港生小朋友，甚至取得永久居民身份而毋須來港工作或創業，更有媒體報道，有中介公司收取7萬元的服務費，可發出虛假的僱傭資料，為續簽提供證明，他關注政府會否透過內地的社交網站，宣傳正確訊息杜絕濫用。

孫玉菡指高才通計劃只推出一年，目前只能掌握申請的數據，為了審視誹計劃的成效和申請人的詳細資料，當局正進行一項跟蹤調查，以問卷形式，調查高才通來港人士的資料，有結果之後會同大家分享。孫重申，儘管高才通計劃申請人，毋須事先獲得香港顧主聘用，但需續簽以延長逗留期限之時，則必須要獲得聘用，或在港開辦或參與業務。當局會不時作出突擊巡查，核實有關公司的營運模式，和員工資料等，以判斷申請人，或其公司的資料是否屬實，任何人士以非法手段取得來港許可或居留身份，除了要負上相關刑責，且會遣反原居地。