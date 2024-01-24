街頭丐幫重現　政府5年拘79人　64%持雙程證

本港與內地全面通關後，不但旅客復常，連新冠疫情期間銷聲匿迹的內地乞丐，近日亦重現街角。立法會議員管浩鳴今日(24日)就打擊行乞活動事宜，向保安局提出書面質詢。當局回覆指，過去5年執法部門共拘捕79人，當中64%人持雙程證，亦有22%人持香港身份證，有1位被捕者持俄羅斯護照。

保安局回覆質詢時表示，任何人在任何公眾地方乞取或收取施捨，均有可能觸犯香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第26A條。執法部門會跟進涉嫌在本港進行的行乞活動，並會按個別案件的情況採取適當行動。不論進行行乞活動的人士是否香港居民均會根據證據考慮是否作出相關起訴。

根據執法部門數字，過去5年(截至去年11月30日)就《簡易程序治罪條例》第26A條共拘捕79人，當中57人持往來港澳通行證(雙程證)、18人持香港身份證、3人持中國護照、1人持俄羅斯護照。值得留意的是，相關行乞檢控數字在2021及2022疫情期間幾乎清零，而去年首11個月卻有42個人被捕，較2019年全年的30人更多，而去年拘捕人數當中，灣仔分區佔最多，有29人被捕。

針對非香港居民在港進行行乞活動，入境處會將執法部門通報的行乞者資料，加入監察名單內，當有關人士日後再次入境香港，入境處人員會截停相關人士，並進行詳細訊問。如果相關人士未能符合一般的入境規定，或訪港目的有可疑，將會被拒絕入境。而執法部門亦會透過在社交媒體發放貼文等渠道教育市民，強調行乞活動屬於違法行為，提醒市民提高警覺，亦計劃臨近農曆新年期間再推出相關教育宣傳。