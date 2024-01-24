牛頭角街市翻新欠時間表　開工竣工日期下半年始知

議員鄧家彪關注牛頭角街市現代化計劃仍未有明確時間表，詢問當局有否施工時間表和目標竣工日期。環境及生態局局長謝展寰今日(24日)書面回覆表示，建築署正就計劃和臨時短期街市進行初步技術評估，稍後將開展詳細可行性研究，會於今年下半年確定擬議工程時間表和目標竣工日期。

謝展寰續指，截至上周三(17日)，牛頭角街市租出攤檔數目為370個，牛頭角街市攤檔承租人並無持有小販牌照，食環署與街市攤檔承租人之間為業主與租戶關係，受租約所約束，但償考慮到租戶的配合，能有助政府當局順利推動街市發展計劃，故食環署會根據既定政策及適用的恩恤安排，為受影響的租戶提供協助。

鄧家彪另指裕民市集發展及經營不理想，關注當局會否研究拆牆鬆綁，增加活化市集的可行性。謝展寰表示，現時135個裕民市集攤位當中，有23個攤位空置，食環署一直密切留意市集的運作情況，並與市區重建局及其推廣承辦商合作，提升和改善市集的整體經營環境和氛圍，如在節日舉辦工作坊、邀請演藝人士表演吸引人流等；食環署近月更曾與販商代表和立法會議員會面，聆聽業界的意見。