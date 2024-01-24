大埔的士剷安全島釀2死8傷　司機認危駕等罪押2.22判刑

大埔於2021年8月發生奪命車禍，一輛的士猛撞當時正在過路的途人，部分人被捲入車底，意外釀成2死8傷。肇事的士司機事後被控2項誤殺及4項危險駕駛導致身體受嚴重傷害罪，今（24日）於高院確認早前承認的所有控罪。法官陳慶偉指不明白被告當時為何切線及加速，辯方則指被告現時仍未能解釋原因。法官最終將案件押後至2月22日判刑，被告續須還押。

報稱司機的66歲被告莫培華，承認兩項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。沒有刑事案底的被告於1977年已領取車牌、且任司機多年，但只有3個違規紀錄，法官質疑是否準確，控方稱會索取進一步紀錄。辯方則解釋被告一直任私人司機，只是兼職駕駛的士，過往亦一直小心駕駛。辯方又作求情指，被告已感後悔，並希望可向死傷者及家屬衷心致歉。

案情指，2021年8月22日約11時，被告駕駛的士在大埔廣福道沿西行線行駛至交通燈位附近，當時行車線為紅燈但被告未有停車，更加速把的士向右轉，切入對面的東行行車線，以超越停在行人過路處前西行線的2部車輛，其的士最終以時速約50公里撞向安全島，致使6名過路路人被撞倒，其中一人為孕婦，另有交通燈倒下。事件造成鄭鈞海即時死亡，驗屍報告顯示他頭部受傷，腦組織被擠出顱腔、胸部及脾臟損傷。另一死者宋婉芬送院後亦告不治，死因為身體多處受傷。其他傷者傷勢包括骨盆骨折、腦出血及腸臟撕裂等。被告於同日被捕，並拒絕回答有關意外的問題。被告的藥物和酒精測試結果均呈陰性。檢驗下被告駕駛之的士機件運作正常。

案件編號：HCCC 19/2023